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June 4, 2020 / 12:55 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Schwab Announces Closing Of The DOJ Investigation Into Acquisition Of TD Ameritrade

1 Min Read

June 4 (Reuters) - Charles Schwab Corp:

* SCHWAB ANNOUNCES CLOSING OF THE DOJ INVESTIGATION INTO ACQUISITION OF TD AMERITRADE

* CHARLES SCHWAB - ON JUNE 3 ANTITRUST DIVISION OF DOJ INFORMED CO THAT DOJ DECIDED TO CLOSE INVESTIGATION OF PROPOSED ACQUISITION OF TD AMERITRADE

* CHARLES SCHWAB CORP - INTEGRATION OF TD AMERITRADE IS EXPECTED TO TAKE BETWEEN 18 TO 36 MONTHS TO COMPLETE FOLLOWING CLOSE.

* CHARLES SCHWAB CORP - CONTINUE TO EXPECT DEAL WILL CLOSE IN SECOND HALF OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage:

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