BRIEF-Science Group Says Impact Of COVID-19 Has Been Mixed, To Review Dividend Payment

March 31 (Reuters) - Science Group PLC:
* TRADING UPDATE, AGM AND COVID-19
* IN AGGREGATE, TRADING IN Q1 OF 2020 HAS BEEN BROADLY IN LINE WITH BOARD’S EXPECTATIONS
* IMPACT TO DATE OF COVID-19 ON GROUP HAS BEEN MIXED.
* IN SUMMARY, DESPITE IMPACT OF COVID-19, GROUP’S PERFORMANCE IN Q1 WAS IN LINE WITH EXPECTATIONS
* BOARD WILL REVIEW WHETHER PAYMENT OF DIVIDEND IS APPROPRIATE CLOSER TO DATE OF AGM
* UNDERLYING OUTLOOK IS UNPREDICTABLE, RMVS PROGRAMME COULD BE A SIGNIFICANT FACTOR IN Q2
* IN LIGHT OF ONGOING COVID-19 PANDEMIC, AGM WILL BE DEFERRED UNTIL 16 JUNE 2020.
* BOARD WILL REVIEW WHETHER PAYMENT OF DIVIDEND IS APPROPRIATE CLOSER TO DATE OF AGM
* UNCLEAR ON MATERIALITY OF EFFECTS OF LOCKDOWN AND/OR RECOVERY THAT MAY OR MAY NOT OCCUR IN SECOND HALF OF YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: