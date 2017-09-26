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#Financials
September 26, 2017 / 1:48 PM / in 24 days

BRIEF-Scor continues to pursue "Vision in Action" following recent natural catastrophes

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 26 (Reuters) - Scor SE:

* SCOR CONTINUES TO PURSUE “VISION IN ACTION” FOLLOWING RECENT NATURAL CATASTROPHES

* ‍HURRICANES HARVEY AND IRMA ARE EXPECTED TO REPRESENT AN EARNINGS EVENT RATHER THAN A CAPITAL EVENT FOR SCOR IN Q3 OF 2017​

* IMPACT OF HURRICANE MARIA IS CURRENTLY UNDER ASSESSMENT, BUT IS NOT EXPECTED TO CHANGE THESE PERSPECTIVES

* DIVIDEND POLICY REMAINS UNCHANGED AND SHARE BUYBACK PROGRAM IS MAINTAINED

* ‍AT THIS STAGE GROUP‘S SOLVENCY POSITION REMAINS STRONG AND WITHIN ITS OPTIMAL SOLVENCY RANGE​

* SCOR DOES NOT EXPECT ITS FINANCIAL RATINGS TO BE AFFECTED.

* ‍CAPITAL SHIELD STRATEGY PUT IN PLACE BY GROUP AS ONE OF ITS FOUR CORNERSTONES WILL PROTECT GROUP AS EXPECTED​

* LIKELIHOOD OF CONTINGENT CAPITAL FACILITY BEING TRIGGERED IN 2017 IS EXTREMELY REMOTE

* ‍CAPITAL SHIELD WILL REMAIN EFFECTIVE TO PROTECT GROUP FROM OCCURRENCE OF FURTHER EVENTS IN 2017​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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