Healthcare
April 22, 2020 / 5:53 AM / in an hour

BRIEF-Scor Global P&C Renews Its Portfolio

1 Min Read

April 22 (Reuters) - SCOR SE:

* APRIL 2020 P&C RENEWAL RESULTS - SCOR GLOBAL P&C SUCCESSFULLY RENEWS ITS PORTFOLIO AT APRIL 1, 2020

* AT APRIL 1, 2020 REINSURANCE RENEWALS, SCOR GLOBAL P&C GREW GROSS PREMIUMS UP FOR RENEWAL BY 5.7% AT CONSTANT EXCHANGE RATES TO EUR 504 MILLION

* BUSINESS CONTINUITY PLAN IS COMPLETELY IMPLEMENTED

* ASIA-PACIFIC REPRESENTS 57% OF PORTFOLIO UP FOR RENEWAL AT APRIL 1, 2020

* IN SPECIALTY INSURANCE, SCOR GLOBAL P&C CONTINUES ITS DEVELOPMENT WHILE IMPROVING CONDITIONS, BOTH IN TERMS OF RATES AND TERMS & CONDITIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below