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BRIEF-Scorpio Bulkers Announces A Commitment For A New Loan Facility And The Agreement To Modify A Contract To Acquire A Single Ultramax Vessel
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December 4, 2017 / 11:36 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Scorpio Bulkers Announces A Commitment For A New Loan Facility And The Agreement To Modify A Contract To Acquire A Single Ultramax Vessel

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 4 (Reuters) - Scorpio Bulkers Inc:

* SCORPIO BULKERS INC. ANNOUNCES A COMMITMENT FOR A NEW LOAN FACILITY AND THE AGREEMENT TO MODIFY A CONTRACT TO ACQUIRE A SINGLE ULTRAMAX VESSEL

* SCORPIO BULKERS INC - ‍COMPANY HAS RECEIVED A COMMITMENT FROM A EUROPEAN FINANCIAL INSTITUTION FOR A LOAN FACILITY OF UP TO $38.7 MILLION​

* SCORPIO BULKERS INC - ‍LOAN FACILITY TO BE USED TO FINANCE UP TO 60% OF MARKET VALUE OF 3 ULTRAMAX DRY BULK VESSELS CO HAS RECENTLY AGREED TO ACQUIRE​

* SCORPIO BULKERS - AGREED TO MODIFY PREVIOUSLY ANNOUNCED CONTRACT WITH UNAFFILIATED THIRD PARTY TO ACQUIRE 2015 CHINESE BUILT ULTRAMAX DRY BULK VESSEL​

* SCORPIO BULKERS INC - ‍WILL NOW INCLUDE IN TOTAL CONSIDERATION FOR 2015 CHINESE BUILT ULTRAMAX DRY BULK VESSEL ​910,802 COMMON SHARES OF CO Source text for Eikon: Further company coverage:

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