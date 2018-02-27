BRIEF-Scotiabank Reports First Quarter EPS Of C$1.86

Feb 27 (Reuters) - Bank Of Nova Scotia:
* QUARTERLY TOTAL REVENUE $7.09 BILLION VERSUS $6.87 BILLION
* QUARTERLY DIVIDEND INCREASE OF 3 CENTS PER COMMON SHARE TO 82 CENTS
* QTRLY NET INTEREST INCOME $3,936 MILLION VERSUS $3,643 MILLION
* COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL RATIO WAS 11.2% THIS QUARTER
* PROVISION FOR CREDIT LOSSES WAS $544 MILLION IN THIS QUARTER
* Q1 EARNINGS INCLUDE $150 MILLION ACCOUNTING BENEFIT, ON REMEASUREMENT OF EMPLOYEE BENEFIT LIABILITY FROM CERTAIN PLAN MODIFICATIONS
* Q1 REVENUE VIEW C$7.05 BILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: (Bengaluru Newsroom: +1 646 223 8780)