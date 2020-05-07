BRIEF-Scott Technology Says Resolved Not To Pay Interim Dividend For Year Ended 31 Aug 2020

May 8 (Reuters) - Scott Technology Ltd:
* SCOTT TECHNOLOGY LTD - LONGER TERM OUTLOOK FOR COMPANY REMAINS POSITIVE
* SCOTT TECHNOLOGY LTD - COVID-19 WILL HAVE A MATERIAL IMPACT ON FY20 RESULTS
* SCOTT TECHNOLOGY LTD- RESOLVED NOT TO PAY AN INTERIM DIVIDEND FOR YEAR ENDED 31 AUGUST 2020
* SCOTT TECHNOLOGY - TRANSITIONING TO STREAMLINED, REGIONALLY FOCUSED BUSINESS MODEL WITH 4 REGIONS
* SCOTT TECHNOLOGY - BUSINESS & WORKFORCE TO BE RIGHT-SIZED FOR NEW STRATEGY & OPERATING ENVIRONMENT
* SCOTT TECHNOLOGY- NEW PROJECTS WHICH WERE UNDERWAY PRIOR TO COVID-19 ARE RECOMMENCING, ALTHOUGH THERE MAY BE SOME DEFERRAL OF TIMING
* SCOTT TECHNOLOGY - NEW STRATEGY TO INCLUDE CONSOLIDATION OR CLOSURE OF NUMBER OF FACILITIES INCLUDING CLOSURE OF KÜRNBACH FACILITY IN GERMANY
* SCOTT TECHNOLOGY - RESTRUCTURING TO INCLUDE PROPOSED CONSOLIDATION OF MELBOURNE MANUFACTURING INTO SYDNEY PLANT, CLOSURE OF BRISBANE OFFICE
* SCOTT TECHNOLOGY- HY REVENUE NZ$101.8M, HY NET LOSS AFTER TAX NZ$13.7 MILLION
* SCOTT TECHNOLOGY- WILL ALSO COMMENCE A SALES PROCESS FOR NICHE HIGH TEMPERATURE SUPER CONDUCTING BUSINESS IN WELLINGTON Source text for Eikon: Further company coverage: