FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Iran
Myanmar
Predictions 2018
The Trump Effect
North Korea
Special Reports
Deals
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Future Of Money
#Market News
January 4, 2018 / 9:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Scynexis Provides Corporate And SCY-078 Pipeline Update

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 4 (Reuters) - Scynexis Inc:

* SCYNEXIS PROVIDES CORPORATE AND SCY-078 PIPELINE UPDATE

* SCYNEXIS INC - ‍INTENDS TO INITIATE A PHASE 1 STUDY IN HEALTHY VOLUNTEERS IN Q3 2018, PENDING FDA‘S REVIEW FOR LIPOSOMAL IV FORMULATION OF SCY-078​

* SCYNEXIS INC - ‍PLANS TO INITIATE A PHASE 2B STUDY OF SCY-078 IN INVASIVE CANDIDIASIS WITH LIPOSOMAL IV FORMULATION IN Q4 OF 2018​

* SCYNEXIS - ‍ANTICIPATES DOSE REGIMEN SELECTED FROM DOVE STUDY TO BE SUBSEQUENTLY EVALUATED IN PHASE 3 STUDIES FOLLOWING END-OF-PHASE 2 MEETING WITH FDA​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.