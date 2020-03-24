Healthcare
March 24, 2020 / 12:08 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-SDL Plc Says Co Has Not Yet Seen Material Change In Revenue Or Pipeline In Year To Date

1 Min Read

March 24 (Reuters) - SDL PLC:

* SDL PLC - POSTPONEMENT OF RESULTS AND COVID-19 UPDATE

* SDL PLC - IN YEAR TO DATE, SDL HAS NOT YET SEEN A MATERIAL CHANGE IN REVENUE OR PIPELINE

* SDL PLC - GROUP IS SUSPENDING 2020 GUIDANCE

* SDL PLC - GROUP HAS DEVELOPED A PHASED PLAN TO OFFSET SOME OF IMPACT OF REDUCED REVENUES, DEPENDING ON SEVERITY AND LENGTH OF CRISIS

* SDL PLC - EXPECTS 2019 REVENUE AND ADJUSTED OPERATING PROFIT TO BE SIGNIFICANTLY AHEAD OF 2018

* SDL PLC - PHASE 1 OF COST PLAN BEING EXECUTED NOW. THIS WILL REDUCE COSTS (COST OF SALES AND OPERATING COSTS) BY £8M IN-YEAR COMPARED WITH BUDGET Source text for Eikon: Further company coverage:

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