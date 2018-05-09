FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 9, 2018 / 12:56 PM / in 2 hours

BRIEF-Seacor Holdings Announces Signing Of Exchange Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

May 9 (Reuters) - SEACOR Holdings Inc:

* SEACOR HOLDINGS ANNOUNCES SIGNING OF EXCHANGE AGREEMENT

* SEACOR HOLDINGS - ENTERED EXCHANGE AGREEMENTS WITH CERTAIN BENEFICIAL OWNERS OF CO’S OUTSTANDING 3.00% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2028

* SEACOR HOLDINGS - NEW NOTES WILL MATURE ON MAY 15, 2030, UNLESS EARLIER REDEEMED, REPURCHASED OR CONVERTED

* SEACOR - PURSUANT TO AGREEMENT, INVESTORS WILL EXCHANGE ABOUT $117.8 MILLION OLD NOTES FOR ABOUT $117.8 MILLION 3.25% CONVERTIBLE SENIOR NOTES DUE 2030

* SEACOR HOLDINGS INC - NEW NOTES WILL MATURE ON MAY 15, 2030, UNLESS EARLIER REDEEMED, REPURCHASED OR CONVERTED Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.