BRIEF-Seamless Distribution Systems Releases Report On COVID-19 Situation

April 2 (Reuters) - Seamless Distribution Systems AB :
* SEAMLESS DISTRIBUTION SYSTEMS RELEASES PROGRESS REPORT ON COVID-19 SITUATION
* AT PRESENT, COMPANY HAS A POSITIVE OUTLOOK ON SITUATION REGARDING INCOMING ORDERS
* MAINTAINS STRONG POSITION DESPITE TURBULENCE BROUGHT ABOUT BY CORONAVIRUS OUTBREAK
* UPDATED STRATEGY PUBLISHED BY SDS IN OCTOBER 2019 REMAINS UNAFFECTED
* THERE ARE OPPORTUNITIES FOR CURRENT CRISIS TO ACCELERATE DIGITIZATION IN EMERGING MARKETS WHERE SDS OPERATES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)