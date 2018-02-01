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#Market News
February 1, 2018 / 2:27 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Sears Holdings Enters Amendment To Term Loan Credit Agreement

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 1 (Reuters) - Sears Holdings Corp:

* SEARS HOLDINGS - ‍ON JAN 29, ENTERED AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT TO BORROW ADDITIONAL $20 MILLION FROM INITIAL LENDERS

* SEARS HOLDINGS SAYS AMENDMENT, AMONG OTHER CHANGES, SEPARATES LOANS UNDER TERM LOAN FACILITY INTO TWO TRANCHES - SEC FILING

* SEARS HOLDINGS CORP - THE LOANS UNDER THE TERM LOAN FACILITY MATURE ON JULY 20, 2020

* SEARS HOLDINGS - PURSUANT TO AMENDMENT ALSO BORROWED FURTHER $60 MILLION FROM UNAFFILIATED LENDERS Source text: (bit.ly/2E4mfAP) Further company coverage:

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