BRIEF-Seaspan Says Fairfax Financial To Invest In Co For Issuance Of 5.5% Interest Bearing Unsecured Debentures, Share Purchase Warrants

Jan 3 (Reuters) - Seaspan Corp:
* SEASPAN ANNOUNCES LETTER OF INTENT FOR POTENTIAL $250 MILLION UNSECURED 5.50% DEBENTURE AND WARRANT INVESTMENT FROM FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS LIMITED
* SEASPAN - FAIRFAX FINANCIAL TO INVEST IN CO FOR ISSUANCE OF 5.5% INTEREST BEARING UNSECURED DEBENTURES, CLASS A SHARE PURCHASE WARRANTS
* SEASPAN - INTENDS TO USE PROCEEDS FROM $250 MILLION INVESTMENT TO FUND FUTURE GROWTH INITIATIVES, DEBT REPAYMENT
* SEASPAN - FAIRFAX MAY NOMINATE 1 INDEPENDENT DIRECTOR TO CO‘S BOARD IF LESS THAN 50%, BUT OVER 20%, OF DEBENTURES REMAIN OUTSTANDING
* SEASPAN-FAIRFAX WILL HAVE RIGHT TO NOMINATE TWO INDEPENDENT DIRECTORS TO BOARD OF DIRECTORS OF CO FOR SO LONG AS 50% OF DEBENTURES REMAIN OUTSTANDING Source text for Eikon: Further company coverage: