Healthcare
May 29, 2020 / 12:10 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Seattle Genetics Announces Positive Results From Exploratory Analyses Of Her2climb For Tukysa

1 Min Read

May 29 (Reuters) - Seattle Genetics Inc:

* SEATTLE GENETICS ANNOUNCES POSITIVE RESULTS FROM EXPLORATORY ANALYSES OF HER2CLIMB FOR TUKYSA™ (TUCATINIB) IN BRAIN METASTASES PATIENTS WITH HER2-POSITIVE BREAST CANCER

* SEATTLE GENETICS INC - TUKYSA COMBINATION REDUCED RISK OF CANCER PROGRESSION IN BRAIN OR DEATH BY TWO-THIRDS

* SEATTLE GENETICS -RESULTS DEMONSTRATED ADDITION OF TUKYSA TO TRASTUZUMAB,CAPECITABINE IN PATIENTS WITH BRAIN METASTASES DELAYED PROGRESSION IN BRAIN Source text for Eikon: Further company coverage:

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