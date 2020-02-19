Healthcare
February 19, 2020 / 1:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Seattle Genetics & Astellas Receive FDA Breakthrough Therapy Designation For Padcev In Combination With Pembrolizumab In 1st-Line Advanced Bladder Cancer

1 Min Read

Feb 19 (Reuters) - Seattle Genetics Inc:

* SEATTLE GENETICS AND ASTELLAS RECEIVE FDA BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION FOR PADCEV™ (ENFORTUMAB VEDOTIN-EJFV) IN COMBINATION WITH PEMBROLIZUMAB IN FIRST-LINE ADVANCED BLADDER CANCER

* SEATTLE GENETICS INC - BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION BASED ON INITIAL RESULTS FROM PHASE 1B/2 EV-103 CLINICAL TRIAL

* SEATTLE GENETICS INC - GRANTED BREAKTHROUGH THERAPY DESIGNATION FOR PADCEV IN COMBINATION WITH MERCK’S ANTI-PD-1 THERAPY KEYTRUDA Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below