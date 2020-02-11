Healthcare
February 11, 2020 / 1:32 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Seattle Genetics, Astellas Says 73% Of Bladder Cancer Patients On Padcev Had Confirmed Tumor Response

1 Min Read

Feb 11 (Reuters) - Seattle Genetics Inc:

* SEATTLE GENETICS AND ASTELLAS ANNOUNCE UPDATED RESULTS FROM PHASE 1B/2 TRIAL OF PADCEV™ (ENFORTUMAB VEDOTIN-EJFV) IN COMBINATION WITH IMMUNE THERAPY PEMBROLIZUMAB AS INVESTIGATIONAL FIRST-LINE TREATMENT FOR ADVANCED BLADDER CANCER

* SEATTLE GENETICS - AFTER MEDIAN FOLLOW-UP OF 11.5 MONTHS, 73% OF PATIENTS HAD CONFIRMED TUMOR RESPONSE WITH MAJORITY OF RESPONSES STILL ONGOING

* SEATTLE GENETICS INC - NO NEW SAFETY SIGNALS OBSERVED FOR COMBINATION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below