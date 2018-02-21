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February 21, 2018 / 8:37 PM / Updated 14 hours ago

BRIEF-SEC charges former bitcoin-denominated exchange and operator with fraud

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - SEC:

* US SEC SAYS CHARGED FORMER BITCOIN-DENOMINATED EXCHANGE AND OPERATOR WITH OPERATING UNREGISTERED SECURITIES EXCHANGE, DEFRAUDING USERS OF THAT EXCHANGE‍​

* US SEC SAYS ALSO CHARGED THE OPERATOR WITH MAKING FALSE AND MISLEADING STATEMENTS IN CONNECTION WITH AN UNREGISTERED OFFERING OF SECURITIES‍​

* US SEC SAYS IT ALLEGES BITFUNDER AND ITS FOUNDER JON MONTROLL OPERATED BITFUNDER AS UNREGISTERED ONLINE SECURITIES EXCHANGE AND DEFRAUDED EXCHANGE USERS

* SEC SAYS ALLEGES THAT MONTROLL SOLD UNREGISTERED SECURITIES THAT PURPORTED TO BE INVESTMENTS IN EXCHANGE & MISAPPROPRIATED FUNDS FROM THAT INVESTMENT AS WELL Source: bit.ly/2EMkCsE

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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