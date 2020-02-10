Healthcare
February 10, 2020 / 2:28 PM / Updated an hour ago

BRIEF-SEC Order For Halt In Trading Of Aethlon Medical Stock

1 Min Read

Feb 10 (Reuters) - Aethlon Medical Inc:

* SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (SEC) ORDER FOR HALT IN TRADING OF AETHLON MEDICAL (NASDAQ:AEMD) STOCK

* AETHLON MEDICAL - AWARE CERTAIN THIRD PARTY PROMOTERS MAY HAVE MADE CLAIMS ABOUT POTENTIAL EFFICACY OF ITS PRODUCTS WITH RESPECT TO CORONAVIRUS

* AETHLON MEDICAL - CO’S SCIENTISTS HAVE BEEN EVALUATING IF HEMOPURIFIER COULD OFFER BENEFIT TO PATIENTS OF CORONAVIRUS

* AETHLON MEDICAL - DOES NOT HAVE DATA SHOWING IF HEMOPURIFIER COULD CLEAR CURRENTLY CIRCULATING 2019-NCOV VIRUS Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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