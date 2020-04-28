Healthcare
April 28, 2020 / 5:12 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Seche Environnement End-March Revenue Up At 172.9 Million Euros

1 Min Read

April 28 (Reuters) - SECHE ENVIRONNEMENT SA:

* LIMITED IMPACT OF COVID-19 CRISIS AT END-MARCH

* AT MARCH 31, 2020, SÉCHÉ ENVIRONNEMENT (PARIS:SCHP) REPORTED REVENUE OF EUR 172.9M, UP +5.4% COMPARED TO ONE YEAR EARLIER (EUR 164.1M)

* AT DECEMBER 31, 2019, GROUP HAD A LIQUIDITY POSITION OF EUR 287M

* HAS DECIDED TO SUSPEND CERTAIN DEVELOPMENT INVESTMENTS IN FRANCE AND INTERNATIONALLY, SUCH THE ROLL-OUT OF EDEN PROJECT IN SOUTH AFRICA (EUR 11M PLANNED IN 2020), OR START-UP OF CICLO PROJECT IN CHILE (EUR 6M IN 2020)

* GROUP MAINTAINS ITS ROADMAP THROUGH TO 2022

* GROUP DOES NOT HAVE ANY MAJOR FINANCIAL DEBT REPAYMENT DEADLINES UNTIL 2023 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below