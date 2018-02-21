FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Healthcare
February 21, 2018 / 8:05 AM / Updated 14 hours ago

BRIEF-Sectra says gets reference customer in critical infrastructure

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Sectra AB:

* SECTRA GAINS IMPORTANT REFERENCE CUSTOMER IN CRITICAL INFRASTRUCTURE, DOES NOT NAME COMPANY

* SECTRA AB SAYS ‍AGREEMENT EXTENDS FOR FIVE YEARS AND COVERS SYSTEM MONITORING AT SEVERAL LOCATIONS IN SWEDEN

* SAYS SECTRA’S SERVICE IS CURRENTLY USED PRIMARILY AMONG PLAYERS IN THE ELECTRIC ENERGY INDUSTRY.

* SAYS WITH THIS AGREEMENT, THEIR USE HAS BEEN EXPANDED TO A NEW SEGMENT IN THE ENERGY SECTOR. ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By Simon Johnson)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.