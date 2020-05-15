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May 15, 2020 / 11:35 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Securities And Futures Commission Of Hong Kong Releases Statement On HSBC Holdings

1 Min Read

May 15 (Reuters) - SECURITIES AND FUTURES COMMISSION OF HONG KONG:

* GOT NUMBER OF ENQUIRIES AND COMPLAINTS ON CANCELLATION AND SUSPENSION OF HSBC’S DIVIDEND

* IN COMMUNICATIONS WITH THE BANK OF ENGLAND’S PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY & HSBC RELATING TO CANCELLATION OF ITS 4TH INTERIM DIVIDEND 2019

* AT PRESENT, NO GROUND ON WHICH REGULATORY ACTION SHOULD BE PURSUED ON CANCELLATION, SUSPENSION

* ALSO IN COMMUNICATIONS WITH BANK OF ENGLAND’S PRUDENTIAL REGULATION AUTHORITY AND HSBC ON SUSPENSION OF PAYMENT OF ANY FURTHER DIVIDEND UNTIL 2020 Source text: [bit.ly/2Tokwx1] Further company coverage:

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