Healthcare
July 1, 2020 / 9:36 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Sedana Medical Gets Market Approval In Saudi Arabia And Signs Distribution Deals

1 Min Read

July 1 (Reuters) - Sedana Medical AB (publ):

* SEDANA MEDICAL RECEIVES MARKET APPROVAL IN SAUDI ARABIA AND SIGNS DISTRIBUTION AGREEMENTS FOR THE MIDDLE EAST

* SALES ARE EXPECTED TO START SHORTLY IN SAUDI ARABIA

* SEDANA MEDICAL ESTIMATES THAT ANNUAL MARKET POTENTIAL IN MIDDLE EAST IS JUST OVER SEK 500 MILLION.

* SIGNED DISTRIBUTION AGREEMENTS FOR SALES IN MIDDLE EAST WITH TECHNO ORBITS IN SAUDI ARABIA, CITYPHARMACY IN UNITED ARAB EMIRATES AND IBN SINA PHARMACY IN OMAN

* IN OTHER COUNTRIES, PARALLEL REGISTRATION PROCESSES HAVE STARTED, AND SALES ARE EXPECTED TO COMMENCE WITHIN A FEW MONTHS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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