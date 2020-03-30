Healthcare
March 30, 2020 / 6:15 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Sedana Medical Sees Increased Demand As A Result Of COVID-19 Pandemic

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Sedana Medical AB (publ):

* SEDANA MEDICAL SEES INCREASED DEMAND AND KEEPS TIME SCHEDULE

* COMPANY SEES INCREASED DEMAND FOR ANACONDA AS A RESULT OF COVID-19 PANDEMIC AND SO FAR, HAS HAD NO SIGNIFICANT SUPPLY CHAIN DISRUPTIONS

* FORECASTS A SALES INCREASE OF ABOUT 50 PERCENT FOR Q1 OF 2020 AND ABOUT 100 PERCENT FOR MONTH OF MARCH, COMPARED TO SAME PERIODS LAST YEAR

* DUE TO COVID-19 PANDEMIC SEDANA MEDICAL SEES A SLIGHT RISK OF DELAY OF COMPILATION OF ISOCONDA STUDY UNTIL BEGINNING OF Q3 OF 2020

* STILL EXPECTS TO KEEP TIMETABLE AND SUBMIT APPLICATION IN Q3, OR EARLY IN Q4 OF 2020 AND AN APPROVAL DURING SECOND HALF OF 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below