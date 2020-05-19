Healthcare
May 19, 2020 / 10:06 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Seeing Machines Announces Implementation Of Business Restructure

1 Min Read

May 19 (Reuters) - Seeing Machines Ltd:

* SEEING MACHINES LTD - BUSINESS RESTRUCTURE AND COVID MEASURES

* SEEING MACHINES-IMPLEMENTATION OF BUSINESS RESTRUCTURE ALONGSIDE A RANGE OF TEMPORARY COST SAVING MEASURES IN RESPONSE TO COVID-19 PANDEMIC

* SEEING MACHINES LTD - CEO SALARY REDUCTION OF 20% AND DEFERRAL OF ANY BONUS PAYABLE FOR 12 MONTHS

* SEEING MACHINES LTD - INTRODUCTION OF A FOUR-DAY WORKING WEEK AND CONSEQUENT 20% SALARY REDUCTION FOR STAFF

* SEEING MACHINES- INITIATIVES EXPECTED TO RESULT IN ONGOING COST SAVINGS FOR BUSINESS, ESTIMATED AT A$12M OVER REMAINDER OF FY2020 AND FY2021 Source text for Eikon: Further company coverage:

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