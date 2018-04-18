FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Financials
April 18, 2018 / 6:31 AM / Updated 4 hours ago

BRIEF-Segro Says Secured 27 Million Pouunds Of New Headline Rent In Q1

Reuters Staff

1 Min Read

April 18 (Reuters) - SEGRO PLC:

* IN Q1, CONTRACTED £27.3 MILLION OF NEW HEADLINE RENT (Q1 2017: £16.3 MILLION), INCLUDING £23.3 MILLION OF PRE-LETS (Q1 2017: £10.6 MILLION)

* SEGRO - COMPLETED 146,500 SQ M OF DEVELOPMENTS IN Q1, CAPABLE OF GENERATING £10.9 MILLION OF HEADLINE RENT WHEN FULLY LET

* 1.0 MILLION SQ M OF SPACE WAS APPROVED OR UNDER DEVELOPMENT AT 31 MARCH 2018 (31 DECEMBER 2017: 693,900 SQ M)

* Q1 VACANCY RATE AT 5.0 PER CENT (31 DECEMBER 2017: 4.0 PER CENT)

* NET INVESTMENT DURING Q1 2018 TOTALLED £50 MILLION

* NET DEBT (INCLUDING OUR SHARE OF DEBT IN JOINT VENTURES) AT 31 MARCH 2018 REMAINED STABLE AT £2.4 BILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.