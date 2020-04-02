Healthcare
April 2, 2020 / 6:29 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Segro To Proceed With Payment Of Final Dividend

1 Min Read

April 2 (Reuters) - SEGRO PLC:

* SEGRO PLC - STATEMENT ON COVID-19

* SEGRO - CONCLUDED THAT IT IS APPROPRIATE TO PROCEED WITH PAYMENT OF FINAL DIVIDEND OF 14.4 PENCE PER SHARE ON 1 MAY 2020

* SEGRO - INEVITABLE THAT THERE WILL BE SOME NEGATIVE EFFECTS ON EARNINGS IN SHORT TERM,

* SEGRO - STRUCTURAL TRENDS THAT HAVE BEEN DRIVING OCCUPIER DEMAND FOR HIGH-QUALITY, WELL LOCATED WAREHOUSE SPACE WILL REMAIN INTACT

* SEGRO - WELL PLACED TO WEATHER STORM CAUSED BY COVID-19 PANDEMIC

* SEGRO - CASH AND UNDRAWN FACILITIES OF £1.2 BILLION AS AT 31 MARCH 2020. Source text for Eikon: Further company coverage:

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