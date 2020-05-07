Healthcare
May 7, 2020 / 6:59 AM / Updated 39 minutes ago

BRIEF-Selectirente Q1 Revenue Up At 4.3 Million Euros

1 Min Read

May 7 (Reuters) - SELECTIRENTE SA:

* Q1 2020 REVENUE AND ACTIVITY

* Q1 NET REVENUE EUR 4.3 MILLION VERSUS EUR 3.8 MILLION YEAR AGO

* END-Q1 AVAILABLE CASH OF 190 MEUR

* Q1 FINANCIAL OCCUPANCY RATE OF MORE THAN 96%

* A VERY CAUTIOUS AND VIGILANT STANCE BEFORE MAKING NEW ACQUISITIONS

* AVAILABLE CASH MAKES IT POSSIBLE TO ASSESS IMPACTS OF COVID-19 CRISIS ON THE VARIOUS REAL ESTATE MARKETS

* COMPANY CONFIRMS DIVIDEND OF EUR 3.50 FOR 2019

* THERE HAVE BEEN NO ASSET SALES SINCE THE BEGINNING OF THE YEAR

* TO SUSPEND THE INVESTMENTS IN PROGRESS, THIS SUSPENSION MAY MEAN CANCELLATIONS, EXTENSIONS OR RENEGOTIATIONS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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