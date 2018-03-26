BRIEF-Semiconductor Manufacturing International Corp Says SMIC Holdings Enters Equity Transfer Agreement

March 26 (Reuters) - Semiconductor Manufacturing International Corp:
* SMIC HOLDINGS SELLS 28.17% STAKE IN JOINT VENTURE NINGBO SEMICONDUCTOR INTERNATIONAL CORP
* STAKE TRANSFERRED TO CHINA INTEGRATED CIRCUIT INDUSTRY INVESTMENT FUND CO
* UPON COMPLETION, SMIC HOLDINGS SHAREHOLDING IN JV WILL DECREASE TO 38.59%
* THERE IS NO GAIN OR LOSS EXPECTED TO ACCRUE TO COMPANY AS A RESULT OF EQUITY TRANSFER
* SMIC HOLDINGS TO MAKE FURTHER CASH CONTRIBUTION OF RMB565 MILLION TO REGISTERED CAPITAL OF JV CO Source text for Eikon: Further company coverage: