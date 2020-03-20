BRIEF-Semperit FY Group EBITDA Up At EUR 63.8 Million

March 20 (Reuters) - SEMPERIT AG HOLDING:
* FY GROUP EBITDA (AFTER ONE-OFF EFFECTS) INCREASED BY 26.8% TO EUR 63.8 MILLION
* LOWER REVENUES AND EARNINGS, ESPECIALLY IN FIRST HALF OF 2020
* CURRENT THREAT OF A PANDEMIC CAUSED BY CORONAVIRUS MAKES ASSESSMENT OF CURRENT FINANCIAL YEAR EVEN MORE DIFFICULT
* FIRST NEGATIVE EFFECTS FOR ENTIRE SEMPERIT GROUP, WHICH CLEARLY EXCEED OPPORTUNITIES OF SEMPERMED SEGMENT, ARE ALREADY APPARENT
* OUTLOOK 2020: EXPECTS A CAPEX LEVEL BELOW EUR 40 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)