BRIEF-Senetas Corp Sees No Supply Chain Disruption At Present

March 19 (Reuters) - Senetas Corp Ltd:
* AT PRESENT THERE IS NO SUPPLY CHAIN DISRUPTION AS A RESULT OF IMPACT OF VIRUS
* EARLY TO ASSESS HOW VIRUS AND DISRUPTIONS CAUSED DUE TO TRAVEL RESTRICTIONS WILL AFFECT SALES
* VIRUS CURRENTLY HAS NO IMPACT ON ANY OF SENETAS’ MATERIAL CONTRACTS
* HAS SUFFICIENT CASH TO WITHSTAND MOST DIRE FORECASTS RELATING TO VIRUS
* GIVEN GLOBAL ECONOMIC IMPACTS FROM VIRUS THERE IS LIKELY TO BE A DELAY OR SLOWDOWN IN SALES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)