BRIEF-Senior Plc Says Reduced Headcount By A Further 12% In H1 2020

July 10 (Reuters) - Senior PLC:
* NOW EXPECT GROUP REVENUE IN H1 2020 WILL BE AROUND 30% LOWER THAN H1 2019 AND CONSEQUENTLY, MARGINS WILL BE SIGNIFICANTLY LOWER
* NOW EXPECT AEROSPACE SALES IN H1 2020 TO BE AROUND 31% LOWER THAN H1 2019
* ON A QUARTERLY CONSTANT CURRENCY BASIS, AEROSPACE SALES ARE EXPECTED TO HAVE DECLINED 22% IN Q1 AND 40% IN Q2, YEAR-ON-YEAR
* WE HAVE EXTENDED AND BROADENED SCOPE OF RESTRUCTURING ACTIVITIES TO FURTHER REDUCE COSTS.
* WE NOW EXPECT TOTAL RESTRUCTURING CHARGE TO BE UP TO £35M,
* AT END OF JUNE 2019 GROUP HEADCOUNT WAS APPROXIMATELY 8,200
* IN CIVIL AEROSPACE, SIGNIFICANT REDUCTION IN PRODUCTION RATES SEEN IN Q2 IS EXPECTED TO CONTINUE IN SECOND HALF OF 2020 AND INTO 2021
* ANTICIPATE RECOGNISING A SIGNIFICANT NON-CASH REDUCTION IN CARRYING VALUE OF CERTAIN INTANGIBLE ASSETS UNDER IAS 36 AS AT 30 JUNE
* TRADING FOR REST OF 2020 CONTINUES TO BE IMPACTED BY COVID-19.
* IN OIL & GAS WE ARE EXPECTING SIGNIFICANTLY LOWER EQUIPMENT DEMAND TO BE MAINTAINED FOR REMAINDER OF YEAR
* ANTICIPATE RECOGNISING A SIGNIFICANT NON-CASH REDUCTION IN CARRYING VALUE OF CERTAIN INTANGIBLE ASSETS UNDER IAS 36 AS AT 30 JUNE 2020 Source text for Eikon: Further company coverage: