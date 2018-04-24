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April 24, 2018 / 10:22 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Sensata Technologies Reports Q1 Adjusted Earnings Per Share $0.85

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Sensata Technologies Holding PLC :

* SENSATA TECHNOLOGIES REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* SEES Q2 2018 REVENUE $891 MILLION TO $915 MILLION

* Q1 REVENUE $886.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $864 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.52

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.84 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* Q2 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.94, REVENUE VIEW $897.4 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.66, REVENUE VIEW $3.51 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SENSATA - CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES INCREASED ADJUSTED EPS BY $0.03 IN Q1 COMPARED TO PRIOR YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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