BRIEF-Sensata Technologies To Sell Valves Business To Pacific Industrial Co

May 21 (Reuters) - Sensata Technologies Holding Plc:
* PRESS RELEASE - SENSATA TECHNOLOGIES ENTERS INTO AGREEMENT TO SELL VALVES BUSINESS TO PACIFIC INDUSTRIAL CO.
* SENSATA IS MAINTAINING ITS FULL YEAR 2018 ADJUSTED EPS GUIDANCE OF $3.57 TO $3.73
* CO EXPECTS TO OFFSET ANY DIVESTED PROFITS THROUGH COMBINATION OF SHARE REPURCHASES AND STRONGER OPERATIONAL PERFORMANCE
* SENSATA TECHNOLOGIES- SENSATA’S TIRE PRESSURE MONITORING BUSINESS AND GLOBAL TPMS AFTERMARKET BUSINESS NOT PART OF TRANSACTION; WILL REMAIN WITH SENSATA Source text for Eikon: Further company coverage: