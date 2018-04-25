BRIEF-Sensient Technologies Corp Q1 Earnings Per Share $0.89

April 25 (Reuters) - Sensient Technologies Corp:
* SENSIENT TECHNOLOGIES CORP REPORTS RESULTS FOR THE QUARTER ENDED MARCH 31, 2018
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.88 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* RESTRUCTURING AND OTHER COSTS REDUCED 2017 Q1 OPERATING INCOME BY $31.3 MILLION ($23.4 MILLION AFTER-TAX OR 53 CENTS PER SHARE)
* “RESULTS IN OUR ASIA PACIFIC GROUP ARE ALSO OFF TO A STRONG START IN Q2”
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.78 — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: