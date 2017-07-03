BRIEF-Sensorion amends existing convertible notes program under more favorable terms

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July 3 (Reuters) - SENSORION SA:
* SENSORION AMENDS EXISTING CONVERTIBLE NOTES PROGRAM UNDER MORE FAVORABLE TERMS WITH €10 MILLION IN FINANCING
* FINANCING TO BE UTILIZED TO FUND ONGOING PHASE 2 TRIAL OF SENS-111 IN ACUTE UNILATERAL VESTIBULAR DYSFUNCTION
* FINANCING TO BE UTILIZED TO FUND INITIATION OF PHASE 2 STUDY OF SENS-401
* AMENDED ITS EXISTING CONVERTIBLE NOTES PROGRAM WITH YORKVILLE ADVISORS GLOBAL, LP, A US INVESTMENT MANAGER SOURCE TEXT FOR EIKON: FURTHER COMPANY COVERAGE: (Gdynia Newsroom:)