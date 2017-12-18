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December 18, 2017 / 7:03 AM / a day ago

BRIEF-Sensorion And Cochlear Announce Collaboration To Study Combination Therapies For Cochlear Implant Patients

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Sensorion Sa:

* SENSORION AND COCHLEAR ANNOUNCE COLLABORATION TO STUDY COMBINATION THERAPIES FOR COCHLEAR IMPLANT PATIENTS

* COCHLEAR LTD SAYS SENSORION, CO WILL EVALUATE SENS-401 IN COMBINATION WITH COCHLEAR’S COCHLEAR IMPLANTS IN PRECLINICAL SETTING IN 2018

* COCHLEAR SAYS POTENTIAL MID-STAGE CLINICAL TESTING FOR SENS-401 IN COMBINATION WITH COCHLEAR‘S COCHLEAR IMPLANTS TO BEGIN AS SOON AS 2019

* COCHLEAR - WILL INVEST €1.6 MILLION AND RECEIVE AN EQUITY STAKE IN SENSORION

* COCHLEAR - WILL GET A RIGHT OF FIRST NEGOTIATION FOR SENS-401 GLOBAL USE IN COMBINATION WITH CERTAIN IMPLANTABLE DEVICES Source text for Eikon: Further company coverage:

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