Healthcare
June 9, 2020 / 5:56 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sensorion Announces Positive Data From Gene Therapy Programme

1 Min Read

June 9 (Reuters) - SENSORION SA:

* SENSORION ANNOUNCES POSITIVE PRELIMINARY PRECLINICAL DATA FROM ITS OTOFERLIN GENE THERAPY PROGRAM

* IN VIVO EXPERIMENTS CONDUCTED SAFELY IN NON-HUMAN PRIMATES SHOW PROMISING PRELIMINARY DATA ON INNER EAR TISSUE TROPISM AND ACHIEVEMENT OF A HIGH TRANSDUCTION RATE EFFICIENCY

* FRENCH GOVERNMENT AWARDED UP TO EUR 9.7 MLN TO “AUDINNOVE” CONSORTIUM TO SUPPORT DEVELOPMENT OF OTOF PROGRAM INTO HUMAN CLINICAL TRIALS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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