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February 14, 2018 / 6:21 AM / Updated 10 hours ago

BRIEF-Sensorion Announces Positive SENS-401 Phase 1 Clinical Trial Results

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 14 (Reuters) - SENSORION SA:

* ANNOUNCES NEW RESEARCH DATA‍​

* SENS-401 RESULTS SUGGEST DAILY DURATION OF DRUG EXPOSURE IS MORE IMPORTANT THAN MAXIMAL DOSE EXPOSURE

* 28-DAY SENS-401 TREATMENT PROVIDES BETTER HEARING OUTCOME THAN A 14-DAY TREATMENT

* PHASE 1 CLINICAL TRIAL SHOWS SENS-401 IS WELL TOLERATED

* TRIAL SHOWS SENS-401 PHARMACOKINETIC PROFILE CONFORMS TO EXPOSURES NEEDED FOR PRECLINICAL EFFICACY

* INTENDS TO START PHASE 2 STUDY WITH SENS-401 IN THIS INDICATION DURING H1 2018‍​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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