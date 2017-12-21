FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Healthcare
December 21, 2017 / 6:00 PM / 2 days ago

BRIEF-Sensorion Closes A 1.6 Million Euros Placement

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 21 (Reuters) - SENSORION SA:

* SENSORION SUCCESSFULLY CLOSES ON A €1.6 MILLION EURO PLACEMENT WITH COCHLEAR

* ‍CARRIED OUT A CAPITAL INCREASE OF EUR 1,614,449 RESERVED TO COCHLEAR INVESTMENT LTD​

* ‍COMPANY HAS THUS ISSUED 533,755 NEW SHARES AT NOMINAL VALUE OF EUR 0.10 EACH​

* ‍SENSORION WILL PRINCIPALLY USE FUNDS TO FINANCE PRECLINICAL COMBINATION STUDIES​

* ‍STUDIES TO EVALUATE SENS-401‘S THERAPEUTIC EFFECT ON HEARING OUTCOMES ACHIEVED WITH COCHLEAR‘S IMPLANTABLE DEVICES​

* ‍PRECLINICAL COMBINATION STUDIES WILL BE INITIATED IN 2018​

* ‍POTENTIAL CLINICAL TRIALS TO BEGIN AS SOON AS 2019​

* ‍COCHLEAR RECEIVED RIGHT OF FIRST NEGOTIATION FOR GLOBAL LICENSE TO USE SENS-401 ​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.