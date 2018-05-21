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May 21, 2018 / 9:09 PM / in an hour

BRIEF-Seritage Growth, First Washington Partner To Own Corbin Collection In Connecticut

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Seritage Growth Properties:

* SERITAGE GROWTH PROPERTIES AND FIRST WASHINGTON REALTY ANNOUNCE PARTNERSHIP TO OWN THE CORBIN COLLECTION IN WEST HARTFORD, CONNECTICUT

* SERITAGE GROWTH PROPERTIES - TRANSACTION VALUES CORBIN COLLECTION AT APPROXIMATELY $52 MILLION, INCLUDING COSTS REMAINING TO COMPLETE PROJECT

* SERITAGE GROWTH PROPERTIES - SOLD 50% INTEREST IN PROJECT TO AFFILIATE OF FIRST WASHINGTON REALTY; RECEIVED PROCEEDS OF ABOUT $23 MILLION AT DEAL CLOSING

* SERITAGE GROWTH PROPERTIES - PARTNERSHIP SIMULTANEOUSLY CLOSED ON A $20 MILLION LOAN WITH M&T BANK Source text for Eikon: Further company coverage:

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