BRIEF-Service Corp International Reports Q4 Earnings Per Share $1.29

Feb 13 (Reuters) - Service Corporation International :
* ANNOUNCES FOURTH QUARTER 2017 FINANCIAL RESULTS AND OUTLOOK FOR 2018
* SEES 2018 CAPITAL IMPROVEMENTS AT EXISTING FACILITIES AND CEMETERY DEVELOPMENT EXPENDITURES GUIDANCE OF $185 MILLION
* SEES 2018 DILUTED EARNINGS PER SHARE EXCLUDING SPECIAL ITEMS OF $1.72 TO $1.90
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.45, REVENUE VIEW $816.0 MILLION -- THOMSON REUTERS I/B/E/S
* 2018 CAPITAL IMPROVEMENTS AT EXISTING FACILITIES AND CEMETERY DEVELOPMENT EXPENDITURES GUIDANCE OF $185 MILLION
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $1.64 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: