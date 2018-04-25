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April 25, 2018 / 8:34 PM / in 2 hours

BRIEF-ServiceNow Inc Q1 Earnings Per Share $0.06

Reuters Staff

1 Min Read

April 25 (Reuters) - ServiceNow Inc:

* SERVICENOW REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS

* SUBSCRIPTION REVENUES OF $543.3 MILLION IN Q1 2018, REPRESENTING 40% YEAR-OVER-YEAR GROWTH

* QTRLY TOTAL GAAP REVENUE $589.2 MILLION, UP 37 PERCENT

* AGREED TO ACQUIRE SEATTLE-BASED VENDORHAWK IN AN ALL-CASH TRANSACTION EXPECTED TO CLOSE IN APRIL

* QTRLY ADJUSTED EARNINGS PER SHARE $0.56

* SEES Q2 SUBSCRIPTION GAAP REVENUES $568 MILLION - $573 MILLION

* SEES FY2018 SUBSCRIPTION GAAP REVENUES $2,400 MILLION - $2,415 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.37, REVENUE VIEW $570.3 MILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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