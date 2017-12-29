FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Myanmar
Venezuela
Net Neutrality
The Trump Effect
North Korea
Moments of Innovation
Media
Energy & Environment
Cyber Risk
Investigates
Breakingviews
Future of Money
#Market News
December 29, 2017 / 9:33 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Servicesource International Says Entered Into Settlement & Standstill Agreement With Viex Capital Advisors, Certain Affiliates

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 29 (Reuters) - Servicesource International Inc:

* SERVICESOURCE INTERNATIONAL SAYS ENTERED INTO SETTLEMENT & STANDSTILL AGREEMENT WITH VIEX CAPITAL ADVISORS LLC & CERTAIN OF ITS AFFILIATES - SEC FILING

* SERVICESOURCE INTERNATIONAL - PER AGREEMENT, CO AGREED TO INCLUDE PROPOSAL IN ITS PROXY FOR 2018 ANNUAL MEETING TO AMEND CO‘S CERTIFICATE OF INCORPORATION

* SERVICESOURCE INTERNATIONAL SAYS TO AMEND CO'S CERTIFICATE OF INCORPORATION FOR DECLASSIFICATION OF BOARD OF DIRECTORS OF COMPANY Source text: (bit.ly/2luA7t8) Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.