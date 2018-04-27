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April 27, 2018 / 4:07 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Serviceware Q1 Consolidated Earnings Up 6.2 Percent At EUR 1.4 Million

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Serviceware SE:

* DGAP-NEWS: SERVICEWARE SE LIFTS REVENUES AND EARNINGS IN Q1 2017/2018 - EBIT MARGIN OF AROUND 14 PERCENT

* Q1 CONSOLIDATED REVENUES LIFTED BY 11 PERCENT TO EUR 12.8 MILLION

* EBIT IN Q1 TOTALED EUR 1.8 MILLION, UP BY 5 PERCENT COMPARED TO SAME PERIOD OF PREVIOUS YEAR

* Q1 CONSOLIDATED EARNINGS INCREASED BY 6.2 PERCENT TO EUR 1.4 MILLION

* OUR GROWTH IN Q2 TO DATE ALSO MEANS THAT WE ARE VERY CONFIDENT FOR CURRENT FISCAL YEAR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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