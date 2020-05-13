Healthcare
May 13, 2020 / 4:40 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Servizi Italia Net Result Turns To Loss Of EUR 39,000

1 Min Read

May 13 (Reuters) - Servizi Italia SpA:

* Q1 REVENUE EUR 62.9 MILLION VERSUS EUR 65.1 MILLION YEAR AGO

* Q1 NET LOSS EUR 39,000 VERSUS PROFIT EUR 2.7 MILLION YEAR AGO

* MANAGEMENT WILL BE AFFECTED IN MEDIUM TERM BY REDUCTION IN TURNOVER IN DOMESTIC WASH-HIRE SECTOR

* REMAINS CONFIDENT THAT IT CAN EFFICIENTLY MANAGE THE EFFECTS OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL CRISIS

* GROUP WILL BE ABLE TO BENEFIT FROM EFFECTS OF INTERNATIONALIZATION STRATEGY BY CONSOLIDATING POSITIVE RESULTS ACHIEVED PARTICULARLY IN BRAZIL AND TURKEY Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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