BRIEF-Seven West Media Posts HY Net Profit Attributable Of $100.7 Mln

Feb 20 (Reuters) - Seven West Media Ltd:
* HY NET PROFIT FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO MEMBERS $100.7 MILLION VERSUS $12.4 MILLION
* INCREASED COST OUT TARGET FROM $105 MILLION TO $125 MILLION ACROSS FY18 & FY19
* REAFFIRMED FY18 GUIDANCE FOR UNDERLYING EBIT TO BE BETWEEN $220 MILLION AND $240 MILLION
* “IN FY18, WE WILL DELIVER $40 MILLION OF COST SAVINGS”
* “IN FY19, WE ARE TARGETING AN INCREMENTAL $70 MILLION IN NET REDUCTIONS TO GROUP OPERATING EXPENSES” Source text for Eikon: Further company coverage: