BRIEF-Seven West Media Signs Six-year Deal With Cricket Australia

April 13 (Reuters) - Seven West Media Ltd:
* SWM ACQUIRES FREE-TO-AIR CRICKET RIGHTS
* ANNUAL CASH RIGHTS COST IS $75 MILLION PER ANNUM OVER SIX YEARS
* DEAL RUNS FROM 2018 THROUGH TO 2024, INCLUDES DOMESTIC FREE-TO-AIR BROADCAST RIGHTS TO 43 OF 59 BIG BASH LEAGUE MATCHES
* AGREEMENT ENSURES WE RETAIN ALL FTA CRICKET REVENUES, WITH SIGNIFICANTLY LOWER COSTS
* DEAL, WHICH RUNS FROM 2018 THROUGH TO 2024, ALSO INCLUDES ALL HOME INTERNATIONAL TESTS, INCLUDING 2021-22 HOME ASHES SERIES Source text for Eikon: Further company coverage: