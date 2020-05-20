BRIEF-Severn Trent Says Proposed Final Dividend Of 60.05 Pence

May 20 (Reuters) - Severn Trent PLC:
* FY GROUP UNDERLYING PBIT OF £570 MILLION, DOWN £3 MILLION
* RECORDED EXCEPTIONAL LOSS OF £46.8 MILLION AND PROVIDED £4.9 MILLION AGAINST A LOAN RECEIVABLE IN RELATION TO OUR JOINT VENTURE, WATER PLUS
* PROPOSED FINAL DIVIDEND OF 60.05 PENCE, IN LINE WITH POLICY
* SUBSTANTIAL £800 MILLION CAPEX INVESTMENT IN YEAR COMPLETES £3 BILLION AMP6 PROGRAMME
* WELL POSITIONED TO MANAGE FINANCIAL IMPACTS OF COVID-19 WITH £755 MILLION UNDRAWN DEBT FACILITIES
* COMMITTED TO NOT MAKE ANYONE REDUNDANT OR FURLOUGH ANY EMPLOYEES AS A RESULT OF COVID-19
* AGREED A HEADLINE ANNUAL PAY INCREASE OF 2.3% FOR OUR COLLEAGUES FOR NEXT THREE YEARS
* SEVERN TRENT - IN YEAR ENDED 31 MARCH 2020 WE RECORDED A BAD DEBT CHARGE OF £42.5 MILLION
* NON-HOUSEHOLD WHOLESALE REVENUE -WE EXPECT TO SEE A REDUCTION IN VOLUMES BILLED IN YEAR ENDING 31 MARCH 2021 Source text for Eikon: Further company coverage: