Healthcare
March 16, 2020 / 1:45 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Sezzle Inc Says Expanding Fee Forgiveness And Payment Flexibility Programs

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Sezzle Inc:

* EXPANDING FEE FORGIVENESS AND PAYMENT FLEXIBILITY PROGRAMS.

* IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC IS SIGNIFICANT

* TO GIVE EVERY SEZZLE SHOPPER ABILITY TO UTILIZE 2 FREE RESCHEDULES OF PAYMENTS ON THEIR ORDERS

* ALSO SUSPENDED ALL BUSINESS TRAVEL & PROMOTED PRINCIPLE OF SOCIAL DISTANCING TO TEAM

* BUSINESS OPERATIONS HAVE CONTINUED THROUGH SPREAD OF COVID-19 WITH RELATIVELY NO IMPACT

* BUSINESS OPERATIONS HAVE CONTINUED THROUGH SPREAD OF DISEASE WITH RELATIVELY NO IMPACT

* DO NOT EXPECT TO EXPERIENCE ANY NEGATIVE IMPACTS TO DAILY BUSINESS OPERATIONS DUE TO THESE ADJUSTMENTS

* $100M CREDIT FACILITY AVAILABLE TO SUPPORT BUSINESS OPERATIONS; FACILITY ONLY 20% DRAWN Source text for Eikon: Further company coverage:

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