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BRIEF-SGL Group to sell CFL/CE business to Triton
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#Market News
August 8, 2017 / 4:31 PM / in 2 months

BRIEF-SGL Group to sell CFL/CE business to Triton

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 8 (Reuters) - SGL CARBON SE:

* DGAP-ADHOC: SGL CARBON SE: SGL GROUP SIGNS AGREEMENT TO SELL ITS CATHODES, FURNACE LININGS, AND CARBON ELECTRODES (CFL/CE) BUSINESS TO TRITON

* ‍ENTERPRISE VALUE OF 250 MILLION EUROS AGREED - TRANSLATING INTO CASH PROCEEDS OF MORE THAN 230 MILLION EUROS​

* ‍TRANSACTION EXPECTED TO CLOSE IN Q4 OF 2017​

* ‍SALE WILL RESULT IN A BOOK PROFIT OF APPROX. 130 MILLION EUROS IN CURRENT FISCAL YEAR OF SGL GROUP​

* ‍AS PREVIOUSLY OUTLINED, PROCEEDS WILL BE USED TO PAY BACK DEBT​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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